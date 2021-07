10 000 hauda paiknevad nagu tähed galaktikates: salapärane avastus Ida-Sudaanis

Sudaani arheoloogid on küll teinud Kassala piirkonnas välitöid koostöös teiste riikide kolleegidega, ent too hauamälestiste poolest külluslik regioon on oma kauge asupaiga ja puuduva taristu tõttu jäänud siiski suuremas osas läbi uurimata.

Avastus annab mõista, et õpetlased on seni qubba'de (islamiusulistele loodud haudade) hulka selles piirkonnas drastiliselt alahinnanud.

Enamgi veel — Costanzo ja kolleegid avastasid, et nood hauad on paigutatud galaktikalaadsetesse kobaratesse, kus vanemad mälestised on nagu "nähtamatud gravitatsioonikeskmed", mille ümber on koondunud järgmised kalmed.