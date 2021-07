Facebook, Google ja Twitter ähvardavad privaatsusseaduse muudatuste pärast Hongkongist lahkuda

Kolm suurt tehnoloogiaettevõttet on juba Hongkongi valitsuse nõudmistega vastuollu sattunud ning pinge näib kasvavat. Wall Street Journal kirjutab, et Aasia internetivabauduse koalitsiooni kuuluvad Facebook, Google ja Twitter on Hongkongi juba hoiatanud, et nad lõpetaksid Hongkongi territooriumil oma tegevuse, kui ametnikud otsustavad jõusse jätta andmekaitseseaduse muudatused, mis panevad neid vastutama laimukampaaniate eest.