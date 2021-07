Proovisõit: täiselektriline Citroën ë-SpaceTourer

Olgu kohe ära öeldud, et selle masinaga on lihtsalt väga mõnus sõita: suurusele vaatamata ülivaikne, kerge rooliga, kõrge vaade, head manööverdusvõime, hästi timmitud vedrustus ja elektrooniline sõidustabiilsuskontroll, mugavad istmed ja palju avarat ruumi.

Vaikuse annab niisiis elektriajam, mida toidab 75kWh aku. Energiakulu näitas minu sõit pisut üle 20 kWh (üle 90 km/h sõites ligi 27 kWh ja maanteel pedaal-põhjas kiirendushetkedel kuni 50 kWh), seega tuleb täislaetud akuga sõiduulatuseks enam kui 300 km - sõltuvalt muidugi välistemperatuurist ja sellest, kas sõidetakse linnas ja pidurdusjõudu kaustatakse ka aku laadimiseks, või linnast väljas ja toimub vaid energia kulutamine.

Auto laadimine käis ees vasakul asuva CCS-tüüpi pordi kaudu, olemas on 11 kW kolme faasiline laadimisvalmidus. 100 kW avalikus laadimisjaamas saavutab 30 minutiga 80% laetuse. Kodus võtab see olenevalt sinu auto aku suurusest 4,75-11,5 tundi. Aku garantii on 8 aastat või 160 000 km.

Mootori võimsus 100 kW (136 hj) ja 260 Nm pöördemoment on kohaltvõtul koheselt saadaval. Sõidurežiime on autol kolm - ECO/NORMAL/POWER - elektriautode puhul kipud pigem vaatama sinna eco poole.

Väga mõnusalt on lahendatud auto mõlemal poolel asuvate külguste elektriline lahtiliuglemine - selleks tuleb vaid uste käepidet korraks väljapoole tõmmata. Tagaluuk on avatav nii täisulatuses kui ainult selle akna osas.

Kui vaadata auto sisemuses (uks avaneb puldivabalt pöidlaga linki puudutades) toimuvat, siis näiteks kõige luksuslikuma paketi puhul on kõik istmed mõnusa nahkkattega, kaks esimest istet on seejuures elektrooniliselt liigutatavad ja lisaks ka veel massaažifunktsiooniga. Tagumisi istmeid on võimalik seada ka nii, et moodustub nö seltskond laua ümber. Esiistmete seljatugedes on olemas igal juhul samuti avanevad lauad.

Salongi saab ümber seada 5, 7 või 8 reisija veoks. Tavakonfiguratsiooni korral istmed 2 seas 3 istekohaga, mis on kõik sama laiusega ning sõltumatult reguleeritava kauguse ja kaldega.