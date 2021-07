Kliimamuutus levitab niisket kuumust – see võib olla surmavalt ohtlik isegi tervele inimesele

Massimeedia hakkas sellist teemat käsitlema juba vähemalt 2010ndate keskpaigas , aga teadlased on täheldanud sellist nähtust juba varem.

Niiske kuumus – ingl wet bulb temperature – on õhuniiskuse väljendamise viis.

Lühidalt tähendab see, et kui õhutemperatuur on inimkeha oma lähedale jõudmas, ei ole inimkeha enam võimalik jahutada ja saabub ülekuumenemine.