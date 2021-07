Hea küsimus: kas liha on üldse vaja süüa?

USAs tegutseva Duke'i ülikooli teadlased vaatlesid 18 taimse ja 18 loomse liha näidist, määrates neis 190 aine sisalduse. 171 aine sisaldus erines taimses ja loomses lihas märgatavalt. Lisaks oli 31 ainet ainult taimses ja 22 ainet ainult loomses.

Uuring tõi välja, et need on koostiselt väga erinevad, kuigi praeguste teadmiste põhjal ei saa kindlalt väita, et üks on inimesele tingimata tervislikum kui teine.

Mida sellest arvata? Kuna asjatundjad nurisevad ammu selle üle, kuidas meedia taimetoitluse- ja lihast loobumise teemasid asjatundmatult ja vildakalt käsitleb, annan sõna just neile.

Fortele kommenteerib uuringu tulemusi Eesti Vegan Seltsi liige Siim Vahtre.

"Veganid väldivad liha, kuna leiavad, et loomad ei ole inimesele tarbimiseks, nii et liha koostis pole veganile oluline," ütleb ta. "Kuid see pole ka toitumise seisukohast oluline: vegantoitumine on tunnistatud paljudes riikides sobilikuks kõigile vanusegruppidele ning on täisväärtuslik ilma moodsaid liha asendustooteid söömatagi."

Riiklikes toitumissoovitustes on vegantoitumise igas eluetapis heaks kiitnud teiste hulgas USA, Ühendkuningriik, Kanada, Austraalia, aga ka Põhjamaad, sh Soome.

Vahtre märgib, et ülaltoodud uuringust ei selgu ka, kas kõigi nende ainete erinevus on tingimata hea või halb.

"Võimalik, et need "puuduvad" ained nagu kolesterool ongi need, mis teevad taimse liha tervislikumaks. Paljude ainete puhul on küsimus ka selles, kuidas nad omavahel koos töötavad.

Näiteks fruktoos ei ole inimese tervisele väga hea – seda sisaldavad puuviljad on aga väga kasulikud. Ehk siis ühes vormis on fruktoos halb, teises vormis – aine on sama, aga teised ained, nt kiudained, seal kõrval – väga hea."

Ta märgib ka, et inimesed ei peaks täistaimetoitlase ja vegani vahele võrdusmärki tõmbama. Esimene keskendub peamiselt toidule, veganluse keskne idee on aga see, et inimesed peaksid lõpetama loomade kasutamise, ebaõiglase kohtlemise ja tapmise.