VIDEO | Nintendo värskendatud Switch-mänguseade osutus paljudele pettumuseks

Tulekul on see algupärasest veidi kvaliteetsem ja uhkem variant, millest kõmutati juba umbes sel ajal, kui algupärane Switch 2017. aasta märtsis ilmus.

"Uhkem" ei tähenda paraku fännide oodatud 4K pilti, vaid OLED-ekraani, mis rahvast ei paista ülearu rõõmustavat, kui meedias ja veebis vastukajaga tutvuda. Võib-olla seetõttu, et pildikvaliteet jääb 720p juurde nagu ennegi – see pole ju isegi täiskõrglahutus, ultrakõrglahutusest rääkimata. (1080p mängundus on endiselt võimalik ainult Switchi dokkjaama pistes.)

Algupärasel Switchil on 6,2-tolline, Lite'il aga 5,5-tolline LCD-ekraan. Uuel mudelil on seitsmetolline OLED. Nii et ikka väike samm moodsama mängunduse poole.

Kolmanda mudeli peamised uuendused:

veidi paremad kõlarid

dokkjaam, mille külge saab ühendada netikaabli, kui wifi kvaliteet ei rahulda (lisaks muidugi HDMI ja USB pesad)

32 GB asemel 64 GB andmeruumi

kvaliteetsem jalg, mille abil saab seadet ka mitmes eri kõrguses seisma panna

OLED-ekraan

Algsel mudelil on 6,2-tolline LCD, uusimal seitsmetolline OLED. Pilditeravus on mõlemal vaid 720p ehk isegi mitte täiskõrglahutus.

Nii aparaadi kui ka selle põhipultide välimus paistab jäävat samaks.

Hinnaks USAs on märgitud 350 dollarit, Eestis jääb see siis ilmselt vahemikku 350–400 eurot.

OLED-ekraaniga Switchile eelnesid 2019. a septembris Switch Lite – mis ilmus USAs hinnaga 199,99 dollarit – ja 2017. a märtsis algupärane Switch – mis ilmus USAs hinnaga 299,99 dollarit.

Kõige parem uudis kogu asja juures on ilmselt see, et uue dokkjaama saab eraldi osta, kui sa tahad oma vanemale olemasolevale Switchile truuks jääda. Nintendo seda vähemalt USAs poemüüki ei heida, vaid pakub ainult oma e-poes.

Dokk on must või valge, kaasas pole HDMI-kaablit ega vooluadapterit. Hind pole veel teada, praeguse doki järgi eeldaks, et see on 60 USA dollari kandis.