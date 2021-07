Tiguan eHybrid – hübriidauto ei pea tähendama rohkem lapsehoidjaid!

Täiselektrilist sõidukit ei kavandatud (selle tarbeks on eraldi platvorm ja mudelid), kuid juba olemasolevat valikut täiendama toodi eHybrid nime kandev pistikuhübriid.

Olulistes küsimustes tundub Wolfsburgis olevat kasutusel põhimõte – üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Nii jõudis Tiguan turule alles siis, kui Jaapani ja Korea konkurendid seal juba ammu ees laiutasid ning hübriidajamgi lisati menukile, kui see tõesti hädavajalikuks osutus. Etteruttavalt öeldes kukkus see Volkswagenil väga hästi välja.

Hübriidsust ei rõhutata

Väljast sarnaneb auto vägagi oma mitte-hübriidsete sugulastega, elektri rolli auto edasiliigutamises ei eksponeerita. Vaid märkamatu laadimisava luuk vasakul esitiival ja metalne kiri eHybrid tagaluugil teavitavad pisut teistsugusest auto edasi liigutamise viisist. Mõistetav, Tiguani ostja ei pea vajalikuks oma keskkonnajälje väiksust ümbritseva maailmaga jagada.

Ka sisemuses on hübriidmudel nagu iga teinegi Tiguan, üksnes käigukangi kõrval on nupp, mis võimaldab valida juhil kahe liikumisviisi – täiselektrilise ja hübriidse vahel. Loomulikult leiab elektrifitseerimisega seonduvaid ikoone ja seadistusi ka keskekraani taga peituvate menüüde sügavustest, kuid õnneks on siin siiski jäädud harjumuspärase loogika juurde, mitte omaks võetud Golfi ikooni-uputust. Kummardus pisut soliidsemas eas kliendile? Igatahes on see mugav ja kasutajasõbralik!

Väike tagasilöök ootab aga pagasiruumis, kus 9,2 kWh kõrgepingeaku ära mahutamine on osutunud parajaks väljakutseks. See on surutud sinna, kus tavapäraselt peidab end varuratas, misläbi väiksemate esemete paigutamine pakiruumi põhja alla pole enam võimalik. Laadimiskaabli jaoks eraldi koht puudub ja nii sõidabki see pakiruumis lihtsalt ringi.

Kõige tähtsam on laadimine

Pistikuhübriidi ametlik kütusekulu 1,8 l/100 km on tegelikult üks täiesti suvaline number. See sobib saastetasude arvutamiseks, kuid igapäevaelus on täiesti kasutu. Kõik sõltub laadimisest.