Juhe koos ja mõned LEGO-klotsid ikka üle? Uus äpp tuleb appi!

Seega, kel kodus kodus klotsihunnik senimaani niisama seisnud, võiks rakendust kindlasti proovida. Brickit äppi katsetanud inimeste tagasiside põhjal võib eeldada, et see toimib süürepäraselt, olgugi, et mitte kõik väljapakutud ideed ei ole ülemäära keerukad. Kuna tegu on üksnes soovitustega, võib nendele alati omalt poolt midagi juurde mõelda.