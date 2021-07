Elektriautode ja hübriidide müük on Eestis kahekordistunud, bensiiniautode populaarsus langeb

Selgus, et Eestis kasvab elektrisõidukite müük hoogsamalt kui Lätis ja Leedus ning Eesti on ainus riik Baltikumis, kus kasvas diiselautode müük. Hübriidautode müük kasvas kõigis kolmes Balti riigis, kõige rohkem aga Lätis (213%).

Eestis on bensiiniautod üha vähem populaarsed, mida ei saa öelda elektriautode kohta. Tänavuse aasta esimese kvartali müügisituatsioon on järgmine:

„Elektrisõidukite ja hübriidide müügi kasv kogu Euroopas on trend, mis jätkub ka lähiaastatel. Eesti on üks esimesi riike maailmas, kes on näidanud, et on valmis üle minema alternatiivsete mootoritega autodele.