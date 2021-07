Reedese ookeanipõlenguga seotud naftafirma hingel on juba hulk õnnetusi ja inimohvreid

Ookeani "põlema pannud" ettevõte on kurjakuulutava minevikuga aga niigi: see on varasemast vastutav sadade surma- ja õnnestusjuhtumite eest.

Ettevõttel nimetusega Petróleos Mexicanos, lühemalt lihtsalt Pemex, tekkis tõsiseid probleeme juba 1979. aastal.

Tollal puhkes nende Mehhiko lahte puuritud ettevalmistavas puuraugus kontrollimatu nafta väljavool, mille tagajärjeks oli üks ajaloo rängemaid naftalekkeid.

1992. aastal leiti ettevõte olevat süüdi kümnes plahvatuses, mis toimusid Mehhikos Guadalajaras pärast seda, kui firma süül sattus linna kanalisatsiooni bensiini. Plahvatustes hukkus ametlikel andmetel 206 inimest, ehkki teistel andmetel oli hukkunuid 252 või isegi kuni tuhat.

Plahvatuste tagajärjel said neli Pemexi ametnikku süüdistused kriminaalses hooletuses, kuid kohus tühistas need hiljem, mis valmistas linnakodanikele palju meelehärmi.

Kuni 2012. aastani suutis Pemex suuremaid õnnetusjuhtumeid vältida, siis aga toimus ettevõtte gaasivabrikus Mehhikos Reynosas plahvatus, mis nõudis 30 inimese elu ja vigastas 46. Sellega sai alguse peaaegu kümnendipikkune jada hooletuse tõttu juhtunud ja surmadega lõppenud õnnetusi.

Näiteks toimus 2013. aastal plahvatus firma peakorteris Mexico Citys. Juhtumi tõttu, mille põhjuseid pole kunagi ametlikult välja selgitatud, hukkus vähemalt 37 inimest ja sai viga 126.

Kõige viimatine õnnetus juhtus möödunud reedel, 2. juulil kui Pemexi maagaasi-torujuhe Mehhiko lahes lõhkes, süüdates ookeani põlema, nii et sündmuskoht nägi välja nagu Sauroni silm „Sõrmuste isandast”.

Tulemöll suudeti kustutada alles viis tundi hiljem. „See on jahmatav näide sellest, kui räpane ja ohtlik on merealune puurimine,” rõhutas USA-s tegutsev elurikkuse kaitse organisatsioon Center for Biological Diversity. „Me peame peatama puurimislubade väljastamise Mehhiko lahes ning alustama õiglast üleminekut puhtamatele energiaallikatele ja tööhõivele!”

Ehkki Pemex kuulutas, et kavatseb juhtumi asjaolusid uurida, ei anna ettevõtte närune, surmavatest plahvatustest ja tulekahjudest tulvil minevik just palju lootust, et asjad tulevikus muutuvad.