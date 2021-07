Covid: aastakümneid tasa ja targu tegutsenud ettevõte, mille pandeemia kuulsaks tegi

Arizonas Tempe' linnas tegutsev ettevõte Covid ei oma mingit seost koroonaviiruse, vaktsiinide, koroonatestide ega ka meditsiiniga laiemalt.

Ettevõte tegeleb hoopis kõrgetasemeliste AV-ühenduspaneelide ja -kaablitega, müües oma toodangut üle kogu maailma. Aastakümneid tegutsenud firma on alates mullusest oma nime tõttu arusaadavatel põhjustel palju tähelepanu saanud ja uudistesse jõudnud.

Covidi tegevjuhil Norm Carsonil on hästi meeles hetk, kui ta sai teada, et tema ettevõte jagab ühist nime kohutava pandeemia põhjustanud viirusega.

Päeval, mil nimi COVID-19 esimest korda välja öeldi, viibis ta koos oma meeskonnaga Amsterdamis suurel AV-tehnoloogia näitusel, kus poseeris muu hulgas fotograafidele oma ettevõtte boksi ja logo ees lugematute piltide tarbeks.

„Alustasime oma päeva mõttega, et see on päev nagu iga teine, kus kohtume klientidega ja teeme koolitusi. Enne kui arugi saime, oli sama nimi igal pool välja kuulutatud.”

Tegelikult oli firma asutajate algne plaan kasutada nime Video Company, lühidalt Vidco, kuid tol ajal tegutses juba teisi samanimelisi ettevõtteid ning üks UPS logistikafirma autojuht soovitas neile selle asemel nime Covid, mille juurde ka jäädi.

Seega tundub praegu küll tagantjärele tarkus, et enne soovituse kuuldavõtmist oleks tulnud veidi rohkem ajurünnakuid teha.

Covidi enda õnneks müüakse oma tooteid enamasti hoopis edasimüüjate kaudu, ning firma nimi on endiselt paljudele tundmatu, kuid Carson tunnistab siiski, et nimi on neile toonud hulganisti naljakaid ja kentsakaid olukordi.

Näiteks tulevad kontori juurde saabunud ja firma logo nägevad inimesed tihti koroonateste küsima ning on ka naljahambaid, kes pakuvad neile uut firmanime.

„Paljud meie kliendid on pakkunud meile ka uusi tunnuslauseid, nagu „Covid – meie olime esimene” ja „Meie kvaliteet on nakkav”. Me oleme kuulnud kõiksugu nalju ja meile on saanud osaks palju naljakaid seiku,” ütleb Carson.