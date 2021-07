Kas teadsid? Viikingid on teeninud ka Poola kuningat

Leid on äratanud suurt tähelepanu, kuna analüüsid näitavad, et surnud pole poolakad, vaid skandinaavlased. Sensatsiooniline avastus viitab, et viikingid mängisid Poola riigi rajamisel tähtsat rolli, vahendab ajakiri Imeline Ajalugu .

„Kaunistused käepidemel on ainulaadsed. Ülemisel ja alumisel osal on hõbedast, vasest ja messingist inkrustatsioonid, kuid kõige erilisem ja väga erandlik on hõbedast traat,“ rääkis dr Sławomir Wadyl ja osutas säravale hõbetraadile, mis oli hoolikalt ümber mõõga käepideme mähitud.

„Nende meeste puhul on ilmne, et nad on pärit Taanist või Lääne-Norrast,“ ütles Wadyl. Teisisõnu olid need kolm surnud meest, kes puhkasid uhketes haudades, viikingid. Rikkalikud hauapanused viitavad, et neil oli noores kuningriigis olnud erakordselt kõrge staatus. Küsimus on selles, mida tegid viikingid Poolas, et teenisid välja nii suure­joonelised matused?