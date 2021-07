Lendav auto tegi linnade vahel 35-minutilise proovilennu

youtube:a2tDOYkFCYo

Tulevikutehnoloogia üle arutlemise asendamatu osa on küsimus sellest, kui kaugel ikkagi on lendavad autod. Võib öelda, katsetusi on tehtud juba varem, kuid nüüdseks on astutud suur samm edasi. Tänaseks on kõnekalt lihtsa nimega AirCar auto ja lennuki hübriid sooritanud oma esimese eduka õhusõidu kahe lennujaama vahel.