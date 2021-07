SPIKKER | Mille põhjal kahtlustada, et olen koroonanakkuse saanud?

Kuigi Eesti elanike seast koguneb uusi positiivseid koroonateste praegu suhteliselt vähe (näiteks eile 39), pole me kaugeltki tervelt pääsenud.

Vastupidi, Harjumaal ja Raplamaal tegi nakatamiskordaja järsu tõusu ja ka üleriigiliselt on see üle 1. Viimati ületas see "üht" enam kui kolme kuu eest, 19. märtsil.