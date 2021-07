Vanad tuttavad: koroonaepideemia tabas inimesi juba 25 000 aasta eest

Küll võib mõjuda üllatavalt, et koroonaepideemia on tabanud inimkonda ka varem, hiljutise uuringu andmetel viimase 25 000 aasta jooksul.

Lisatestimine paljastas, et mainitud 42 VIP-valku avaldusid peamiselt kopsudes, mis on ka COVID-19 haiguse sümptomitest enim mõjutatud. Veel selgus, et need valgud on SARS-CoV-2 viiruse poolt otse mõjutatavad.