Miks pistikhübriide vaja on, kui meil on juba tava- ja elektriautod?

Pistikhübriid on justkui vaheetapp tavalise ja täiselektrilise sõiduki vahel. See kasutab kas elektri- või bensiinimootorit: lühikeste vahemaade jaoks esimest, pikemate jaoks teist.

Vastus on: kuigi elektriautode valik üha paraneb, ei rahulda need praegu veel kõikide sihtgruppide vajadusi – näiteks seitsme istekohaga pereautod, mikrobussid, suurema sõiduulatusega autod.

Seega on pistikhübriid praegu see variant, mis pakub lühematel distantsidel väiksemat kulu (bensiini asemel elektrikulu) ja vähem CO 2 -heiteid (elektrimootoriga neid polegi), säilitades pikkade sõitude tegemise võimaluse sisepõlemismootori abil.

Kokkuvõtvalt on põhjus selles, et pistikhübriidil on sisepõlemismootor, nii et see ei saa kuuluda täiselektriliste sõidukite alla.