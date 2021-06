Uuring: mõjuvõimsad inimesed on eksimuste osas vähem mõistvamad

Kolmas uuring viidi läbi San Diego üliõpilastega ning oli sarnane teise katsega. Peamine erinevus seisnes selles, et nii juhendajad kui ka alluvad teadsid, et nende hinnatav katsealune on alluva positsioonis ning tal on seetõttu väiksemaid valikuid. Tulemused kinnitasid kahte eelnevat uuringut, mille põhjal rõhuvad suurema võimutundega inimesed rohkem isiklikule süüle ja karistamise vajadusele.

Uuringu autorite sõnul on tulemustel laiem avalik mõju. „Poliitikakujundajatel on võimu ja privileege ning nad võivad olla vähem tundlikud oma valijate puuduste suhtes," kirjutavad autorid. See on eriti oluline pandeemia seljatamisel, kui on oodata suuremaid poliitilisi arutelusid töötushüvitiste vähendamise või üüriabi üle.

Võimupositsioonil olevad inimesed võivad kergemini eeldada, et koju jäämine ja mittetöötamine on inimeste enda süü ning nad saaksid ise teha paremaid valikuid. Peaks siiski palju hoolikamalt läbi mõtlema, kui palju on kodanikel valikuid ning millega nad silmitsi seisavad, kui neil on piirangud, mis võimulolijatel puuduvad.”