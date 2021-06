Hyundai N-idega Audruringil: kas i20 N astub suurele vennale kandadele?

Varasemalt olen sattunud rajaüritustele, kus instruktoritel ja juhtidel on range käsk gruppi koos hoida – seega kui sekka kasvõi üks aeglane juht eksib, on kõigi sõit rikutud. Sel korral õnneks nii ei olnud ning kui kord instruktori sappa said, tuli selja taga olijad unustada ja lihtsalt minna anda – küll teised oma tee uuesti stardisirgeni leiavad.

Tervitatav oli ka see, et jalga gaasilt kergitades soovis saba pisut libiseda, aidates autot kurvi teravamalt sisse visata ja alajuhitavaks minnes sõidujoont parema jalaga korrigeerida. Esimese asjana tuleb tõdeda, et ka uuel Fastbackil on see karakter täiesti olemas!