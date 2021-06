Maa neelab soojust kaks korda rohkem kui 2005. aastal

Teadlased analüüsisid uuringu tarbeks andmeid instrumendilt CERES (ingl Clouds and the Earth's Radiant Energy System), mis asub mitmel NASA maavaatlussatelliidil ning mõõdab, kui palju energiat meie planeet päikesevalguse näol neelab ja kui suur osa sellest infrapunakiirguse kujul kosmosesse tagasi kiirgab.

Norman Loeb ja tema meeskond jõudsid järeldusele, et soojuse akumuleerumine on nii looduslikult esinevate kui ka inimtegevusest põhjustatud protsesside tulemus. Kasvavate kasvuhoonegaaside (nagu süsinikdioksiid ja metaan) kontsentratsioon Maa atmosfääris tingib meie planeedi suurenevat soojuse püüdmist ja kogumist.

Kuid teadlased leidsid ka seda, et Vaikse ookeani ostsillatsiooniks (ingl Pacific Decadal Oscillation; PDO) nimetatud protsess aitab muutusele kaasa. See korduv tsükkel põhjustab Vaikses ookeanis regulaarseid temperatuurikõikumisi, mis on viimase kümne aasta jooksul muutunud lääneosas jahedamaks ja idas soojemaks. Järgmise kümne aasta jooksul on aga oodata vastupidist trendi.