See pole kaugeltki esimene kord, kui suhteliselt väikese seltskonnaga peolt viivad koroonanakkuse koju paljud.

Arvestades, et SARS-CoV-2 levib kõige tõhusamalt inimese suust paiskuvate aerosoolide teel ja pidudel seistakse/istutakse tihti ümber söögilaua või selle lähedal, võib eeldada, et nakatunud niisutavad ühistoitu peo vältel piisava koguse viirusega, et oma "kingitus" ka enamikule teistest edasi anda.