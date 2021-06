See ei saa nii jätkuda: elektritõuksidest on saanud kaasliiklejate hirmuunenägu

Mõni nädal tagasi kukkus kolleeg Eesti Päevalehest elektritõuksiga nii õnnetult, et murdis jalaluu ja peab seitse nädalat kipsis veetma. Eelmisel nädalal takerdus pereliige kergliikuriga Tallinna kesklinna äärekivisse ja põrutas selja ning murdis sõrmeluu. Need on vaid kaks paljudest "tavalistest" juhtumistest tõuksidega, kus (õnneks) on vaid üks vigastatu.

Jõledaid juhtumisi võiks olla rohkemgi, sest jalakäijana tuleb üsna sageli ootamatult ilmuvate tõukside eest end põõsasse heita – tihtipeale liiguvad tõuksijad kambakesi nagu metsseakari ja seal polegi muud kui põgeneda.

Üks rumal harjumus on elektritõukside kasutajatel veel - nad seisavad rattal kahe- ja isegi kolmekesi. Lõbu palju... kuni mõne suurema mügariku või äärekivini. Kiivriga tõuksijaid näeb vähe, rendiratastel praktiliselt üldse mitte.

Autojuhina olen linnas liigeldes valmis üllatusteks: suvaliselt üle tee sööstvad elektritõuksijad, punast tuld ning keelumärke mitte märkavad "särtsutajad", sõiduteel justkui auru all vonklevad kergliiklejad... see on Tallinna ja küllap muudegi linnade autojuhtide argipäev. Roolis olles ei hakka ma nendega "vaidlema", pigem kaotan aega ja venin mööda teed nagu kaamelitatt kui tekitan võimaluse, et keegi saab viga, olgugi et mul võis olla õigus.

Jalgrattasadulas olen oluliselt ettevaatlikum, ja see ei tulene ealistest iseärasustest, vaid just elektritõuksidest, mis liiguvad hääletult ja kiiresti ja tihtipeale karjakaupa ning mille juhtide jaoks pole olemas teisi liiklejaid. No enamasti pole meid olemas...

Olukord on loll ja praegusel ajahetkel üpris lootusetu. Pole harvad need ööd, kui näen õudusunesid e-tõukside rünnakust. Ometi ei peaks see nii olema, sest me kõik oleme ju liiklejad niipea, kui koduukse selja taga sulgeme, ja meilt kõigilt oodatakse üksteisega arvestamist.