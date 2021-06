Kas otsingutulemused on ikka usaldusväärsed? Google'i värskeim funktsioon tuleb appi

Google on astunud hiljuti mitmeid samme faktikontrolli teostamiseks, kuid usaldusväärsete allikate leidmine ja olulise informatsiooni ebaolulisest eristamine pole alati niisama lihtne – seda eriti breaking news tüüpi uudiste puhul. Sestap on Google hakanud katsetama uut funktsiooni, mis kasutajaid potentsiaalselt ebausaldusväärste otsingutetulemuste eest hoiatab.

Otsingutulemuste kohal olev kastike annab lugejale märku sellest, et info võib kiiresti täieneda ja muutuda märkides juurde: "värske uudise tõttu võib usaldusväärsete allikate tulemuste lisamine võtta aega."

Et see info kuvati aga pop-up- ehk hüpiaknas, jäi see kas brauseri seadete või lihtsalt inimeste tähelepanematuse tõttu tegelikult paljudele märkamatuks.