Mille poolest erinevad hübriidauto ja pistikhübriid?

Vastus: pistikhübriid on võimeline sõitma ka üksnes elektri jõul ning võib sõitja kütusekuludest heal juhul täielikult vabastada.

"Pistikhübriid on lihtsalt lahti selgitades justnagu vaheetapp tavalise ja täiselektrilise sõiduki vahel. Hübriidajamiga auto kasutab sõitmiseks korraga elektri- ja tavalist bensiinimootorit. Tänu mõlema mootori ühisele jõule vähendab see tuntavalt kütusekulu.

Pistikhübriidi puhul on elektrimootor ja tavamootor n-ö üksteisest eraldatud ning juht saab valida, kumba kasutab. See tähendab, et pistikhübriid suudab lühemad sõidud teha üksnes elektrimootori abil, mis muudab selle praktiliselt elektriautoks," selgitab Moller Auto Mustamäe esinduse müügijuht Meelis Miländer.