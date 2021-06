INTERVJUU | Meteoroloog Jüri Kameniku ilmaprognoos ülejäänud suveks

Forte rääkis meteoroloog Jüri Kamenikuga sellest, millega on seotud kuumalaine ja kas 2021. aasta suve saab võrrelda ebanormaalselt kuuma 2010. aasta suvega, kui põlesid metsad ja lendasid katused. Ilmateadlane annab ka selge prognoosi, kas soe ilm jätkub ka juulis või saame vihma ja külma.

Inimesed vaidlevad internetis omavahel, ühed ütlevad, et sellises ilmas ei ole midagi erakordset, sellist kuuma tuleb pea igal aastal ette, teised kinnitavad, et see on ajalooline kuumalaine. Milline on teie seisukoht?

Kui rääkida viimasest nädalast, siis see on ikka väga ebatavaline ning mina nõustun nendega, kes ütlevad, et sellist asja ei ole varem olnud.

Viimase kümne aasta jooksul on ikka ette tulnud, et mõnel suvepäeval on 30 ja enam kraadi. 23. juuniks oli Tallinnas tulnud kuus päeva järjest uusi kuumarekordeid. Sellist asja pole olnud!