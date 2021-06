Parasiidid: leidlikud tapjad, keda on siiski vaja päästa väljasuremisest

Kala aju saab seeläbi justkui ümber programmeeritud, nii et ta käitumine muutub. Kala liigub üha sagedamini veepinna lähedale ja lööb seal lupsu. Seeläbi suureneb tõenäosus, et ta satub lainete kohal lenneldes varitseva röövlinnu roaks.

Just seda kala ajus ümber programmeerinud parasiit loodabki: ta tahab oma munad muneda just linnu kehasse.

Kala aju kaaperdamine parasiidi poolt selleks, et rännata edasi linnu organismi, on ainult üks näide nugiliste surmavast, kuid teisalt ülimalt leidlikust käitumisest.

Nugiliste ehk parasiitide käitumine võib küll mõnikord tunduda inimese vaatenurgast erakordselt ilge, kuid kuna nemadki on osake loodusest, mis on aina enam ohus, siis on nüüd suur rahvusvaheline teadlaste rühm ameeriklastega eesotsas välja töötanud parasiitide päästeplaani.

Päästeplaani taga olevad teadlased on siiski veendunud, et parasiidid on asendamatud osalised võitluses teiste probleemidega, millega loodus peab rinda pistma. Inimese vaatenurgast ka kõige jälgimal parasiidil on ökosüsteemide püsimises tähtis roll.