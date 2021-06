Mine metsa – aga jää terveks! Kogutud matkatarkusi kodukaitsjatelt

Sellest ja teistest matkatarkustest kõnelevad Naiskodukaitse Sakala ringkonna naised, kel kõigil aastatega enam kui seljakotitäis matkatarkusi kogunenud, kirjutab ajakiri Kaitse kodu!

Mirjam Tralmann: "Tea, kuhu ja miks lähed!"

Enne metsa minekut on vaja läbi mõtestada, kui kaua sa seal oled ja miks seal oled. Kogemustega kasvab ka tarkus ja mets on ise väga hea õpetaja. Kui tarkust ei ole, ei tasu metsa minna või tasub targem sõber kaasa kutsuda.

Isiklikust tarkusest, mis on saadud nii ilusate kui ka valusate kogemustega, soovitan: ära hinda oma võimeid üle, kuid ära ennast ka alahinda.

Kui mingi element on puudu, siis on see puudu – usu, saab ka ilma selleta. Võib-olla tuleb see värskest õhust, linnulaulust või lihtsalt ellujäämisinstinktist, kuid su aju tagumised sopid hakkavad tööle ja sa muutud päris leidlikuks.

Ühesõnaga, kui metsa mineku eesmärk on selge, siis selle põhjal paki kaasa hädavajalik. Just nimelt hädavajalik. Mitu korda on juhtunud, et kaasa võetud ,,mugavusvarustus“ jääb kasutamata ja on lihtsalt koormaks seljas.

Kui on selge, et tuleb maastikul viibida mitu päeva, on mul kindlasti kaasas niisked salvrätikud. Hädapärast saab nendega puhastada ka kaenlaalused ja varbavahed. Siis on palju mõnusam puhas sokk või särk selga tõmmata, sest mitte miski ei riku tuju paremini kui higist kõvaks tõmmanud pesu.

Nagu öeldud, olgu kaasas ka puhas sokipaar ja särk. Või kaks, oleneb aastaajast. Sokkidest ja muust pesust rääkides: olen aru saanud, et pesu valik on ülioluline. Aluspüksid peavad olema mugavad. Väga häiriv on, kui pikemal matkal kipub miski pidevalt kannikate vahele ronima.

Naisterahvad peavad arvestama ka rinnahoidjaga. Pitspesu jäta jumala eest koju. Allavajuvad õlapaelad ja pigistav korvitraat ei ole metsas sinu sõbrad. Korralik spordikas, mis istub seljas kui teine nahk, päästab päeva.