ÜLEVAADE | Kui ruttu ma purju jään? Aga kaineks saan? Kõik, mida tasub teada napsitamisest

Et saada tagasi kaotatud vedelikku, joo ohtralt vett või üldse gaseerimata jooke. Värske mahl aitab tagasi saada kaotatud vitamiine.

Ära joo peale, see ainult lükkab probleemi edasi. Soov hommikul pohmelli leevendamiseks alkoholi juua tähendab seda, et sul on võõrutusnähud, mis võib juba viidata alkoholi liigtarvitamisele või -sõltuvusele.