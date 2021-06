Värske avastus: Eestis hoogu koguv koroonaviiruse deltatüvi on äravahetamiseni sarnane Peterburis levivaga

24. nädalal kinnitati sekveneerimise käigus 50 deltatüve juhtumit, neist neli on sisse toodud ja 46 kohalikku juhtu.

„Sekveneerimisega on kinnitatud, et paljud Eestis tuvastatud deltatüvega nakatunute viiruse geneetiline järjestus on väga sarnane hetkel Peterburis leviva tüvega. Sellelt saab järeldada, et Eestis tuvastatud nakatunud on otseselt või kaudselt seotud Venemaal reisimisega," andis terviseamet teada.

Eelmisel nädalal saabus Eestisse 10962 inimest, kes olid täitnud piiriületaja ankeedi. Venemaalt saabus neist 1349, Türgist 1002 ja Rootsist 1279 inimest. Registreeriti 34 sissetoodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 12,5% juhtude üldarvust. Kõige rohkem haigusjuhte on seotud reisimisega Venemaale (20) ja Türki (3).

Eilse seisuga on sekveneeritud kokku 7276 koroonviiruse proovi ning on tuvastatud 5182 alfa (UK, Kenti) mutatsiooniga viirustüve ning 112 deltatüve. LAV-i ja Brasiilia tüvi on täielikult taandunud.

See tähendab, et alfa viirustüve osakaal ligi 84,7% ja deltatüvede osakaal jätkub kasvamist ja on jõudnud 25 protsendini.

Terviseamet märgib, et „murettekitav olukord on Harjumaal, kus viimase kahe nädala jooksul on tuvastatud 73 deltatüve ehk 48,6% kõikidest kahe nädala jooksul tüpiseeritud proovidest."

Deltatüve peetakse kordades nakkavamaks kui alfatüve. Vaktsiinidele alluvad mõlemad hästi, vajalik on täisvaktsineerimine. Vabu aegu on Eestis hetkel palju.