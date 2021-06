Riigi uus taktika: järgmisel nädalal lastakse mõnes kohas vaktsineerimine täiesti vabaks

Tänahommikune seis kell 8: vabu vaktsineerimisaegu oli digiregistratuuri laetud 5272 ja seda kõikides maakondades üle Eesti. Ja nii hommikust-hommikusse – iga päev ligi 6000 vaba aega. Täielikult vaktsineeritud on Eestis aga 32,1 protsenti elanikest ning suure tõenäosusega algab vaid kahe-kolme kuu pärast viirusepandeemia kolmas laine.

„Piloteerime peagi esimestes kohtades – Narvas Fama kaubanduskeskuses ja Lasnamäel Mustakivi keskuses – ka ilma eelregistreerimata vaktsineerimist. Tuleb lihtsalt kohale minna. Vaatame, kuidas seal läheb ja kui see toimib hästi, siis laiendame seda võimalust ka mujale," rääkis töörühma esindaja Gea Otsa Fortele.

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer ütles, et kuumadest suveilmadest ja vähenenud nakatumisest hoolimata on just praegu kõige parem aeg end COVID-19 vastu vaktsineerida.