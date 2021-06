Taavi Kotka firma hakkab riigiportaali paremaks tegema

MKMi ja RIA eesmärk on asutuste teatel koondada kogu ettevõtjatele vajalik info ja teenused riigiportaali eesti.ee uude digiväravasse. Tõenäoliselt saab ka see olema sarnaselt praegusega vaadete või linkide kogu, mis koondab lihtsalt kokku infot teistest riigiportaalidest nagu e-maksuamet või äriregister, mis jäävad ka eraldi tegutsema.

Proud Engineers'i, kus üks võtmeisikutest on ka RIA endine töötaja Andres Kütt, ülesanne on konkreetsemalt lahendada küsimus, kuidas tekitada ettevõtte juhtidele ülevaade sellest, keda, milliste õigustega ja millistes portaalides nad on ennast volitanud esindama.

„Ettevõtte esindaja ei suhtle riigiga ainult ise, tihti volitab ta selleks oma töötajaid. On väga oluline, et ettevõtte juht omaks head ülevaadet sellest, kes kus keskkonnas volitatud on. Eriti oluliseks muutub see siis, kui volitatud isik peaks muutuma või ettevõttest lahkuma. Kindlasti maandab selline ülevaade ka personaliga seotud riske ning teeb riigiga suhtlemise kiiremaks ja mugavamaks," ütles RIA peadirektori asetäitja Margus Arm.