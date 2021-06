Tallinn sai juurde kiire elektriautode laadija – lõpuks võidakse lubada ka kaardimakseid

Lähtuvalt Mustika Keskuse esialgsest vajadusest on mudel seadistatud laadimisvõimekusega 100kW, kuid vajadusel on tulevikus võimalik selle laadimisvõimsust tõsta kuni 200kW.

Tegemist on aga Eestis esimese laadijaga, milles on võimalik laadida kahte CCS autot korraga.

Ta märkis, et laadija muudab unikaalseks Eestis veel selle võimekus tulevikus vastu võtta kaardimakseid - see tähendab pole vaja enam teenusepakkuja kliendiks hakata ja äppe alla laadida.

Kas kaardimaksed on ka kohe võimalikud? Raadiku sõnul nii see ei ole, kuna pangad tahavad liiga suurt vaheltkasu.

„Me veel täpset kuupäeva ei tahaks öelda, kuid see jääb aasta lõpu poole. Kaardimakse näol on tegemist on suhteliselt kuluka uuendusega, kuna lisanduvad maksevastuvõtmise ning vahendustasudega seotud kulud, seega Eleportil vajalik testida, kas tegelikkuses kaardimakse järgi tekib vajadus või mitte," sõnas Raadik ja märkis, et tulevikus on tema hinnangul siiski kõige rohkem kasutusel äpp, kuna tegemist on kõige mugavama makselahendusega.