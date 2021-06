Ekspert soovitab: kuidas eluruumid jahedamaks saada – paneme küttesüsteemid "tagurpidi" tööle

AS Onnineni müügidirektor Kuuno Kirspuu rääkis Fortele, et palava ilmaga on kasulik esmalt oma elamu või kortermaja tehnosüsteemide seadistus üle vaadata, et kõik seadmed, millel on jahutamise valmisolek ja eelseadistus, töötaksid õiges režiimis.

„Jahutust silmas pidades on ideaalsed just õhk-õhk tüüpi soojuspumbad, mis talveperioodil toimivad tõhusa küttesüsteemina ja suvel jälle konditsioneeri põhimõttel jahutavad. Samas on nii maakütte kui õhk-vesi soojuspumpadel samuti olemas jahutusrežiim, kuid kuna selle tõhusus on tunduvalt väiksem ja tulemus ei ole sisekliima mõttes nii mugav, siis sellest väga ei räägita. Aga just nende abil on tasuta jahutusvõimsus omast käest võtta," ütles Kirspuu.

Niisiis, kuigi maaküttel soojuspumpa kasutatakse eelkõige talvel lisaks tarbevee soojendamisele ka põrandaküttena, on võimalik see viia suveks põranda jahutusrežiimi. Kirspuu sõnul on eeldusteks, et süsteem on eelnevalt paigalduse käigus õigesti seadistatud, kasutatakse nn. targa põrandakütte automaatika lahendust.

Näitena tõi ta Uponor SMATRIX süsteemi, mis saab aru, et tegemist on jahutusrežiimiga, ja kaasaegseid kõrgtehnoloogilisi soojuspumpasid - nagu näiteks Novelan, Alpha Innotec.

„Tähelepanu tuleb pöörata põrandas oleva torustiku jahutusvee pealevoolu temperatuurile, et seda ei seadistata liiga madalaks, sest vastasel korral hakkavad põrandad „higistama", tekib kondensaat ja see omakorda kahjustab põrandat," lisas Onnineni müügidirektor.

Optimaalseks suviseks jahutusrežiimi temperatuuriks on soojuspumba tippspetsialistid Rasmus Leibur ja Raido Malõšev firmast AIT Nord analüüsi ja katsete tulemusel pakkunud 18-20 C, mitte vähem.