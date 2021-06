Irja Lutsar: koroonaviiruse deltatüvi on võimeline muutuma dominantseks

Tartu ülikooli viiruse täisgenoomide projekti KoroGeno-EST-3 värskeimatest andmetest ilmneb, et seni dominantse UK ehk alfatüve kõrval on India tüvi ehk deltatüvi viimastel nädalatel jõudsalt kasvanud. Nädalal 7.-13.06 oli nende kahe tõve suhe näiteks 130:45, nädal enne seda aga 128:3.

Professor Irja Lutsar ütles deltatüve levikut kommenteerides Fortele, et see levib praeguste arvamuste kohaselt umbes 1,4–1,6 korda kiiremini kui alfatüvi.

„On ka mõningaid arvamusi, et ta põhjustab raskemat haigust, aga andmed on veel liiga esialgsed," ütles Lutsar.

„Euroopast on juba näha, et deltatüvi on võimeline muutuma dominantseks populatsiooniks vastupidiselt beeta ja gamma tüvele," märkis ta.

Kui vaadata UK andmeid, kus deltatüvi dominantne, siis nakatumine on tõusnud, aga on siiski oluliselt madalam kui detsembris-jaanuaris. Lutsari sõnul on seal samuti haiglas olevate isikute arv suhteliselt tagasihoidlik. „Eelmisel nädalal oli 1000 inimest COVID-19-ga haiglas riigis, kus elab peaaegu 70 miljonit inimest. Ka suremuse näitajad on pigem madalad."

Inglise eksperdid ise ütlevad Lutsari sõnul, et nii hull praegune laine ei tule, nagu oli talvine – aga eks aeg näitab. Samuti ka Indias on näha nakatumiste olulist langust ja vist hakkab haiglasüsteem ka haigetega toime tulema.

„Hea uudis on, et praegu kasutatavad vaktsiinid – AZ, Pfizer ja tõenäoliselt ka Moderna – toimivad hästi delta viiruse poolt põhjustatud raske haiguse vältimisel. Ühe doosi efektiivsus on 70–80% vahel ja kahe doosi efektiivsus >90%. Seega kiire vaktsineerimine, eriti populatsioonis, kes on ohustatud raske haiguse poolt, on endiselt võimalus pandeemiaga toime tulla," ütles Lutsar.

„Kardan, et deltatüvi ei jää viimaseks. Väga paljudes riikides on viirusel piisavalt immuunnaiivset populatsiooni, nii et paratamatult tekivad ka uued mutatsioonid," ütles professor.

Eesti teeb väga selekteeritud sekveneerimist, kõigepealt skriinib Synlab S-geeni suhtes positiivseid tüvesid ja siis kõik need lähevad sekveneerimisele. Siiani on deltatüve leitud valdavalt Raplamaa, Harjumaa ja ka Ida-Virumaalt võetud proovides.