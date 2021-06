Kõrgus on tähtsam kui tasakaal: keskaja Veneetsia jalatsimood pani muu Euroopa pead vangutama

Väljaspool Veneetsiat nõustuti, et see moenarrus on täiesti nõdrameelne, kuid Hispaanias muutusid kompad sellegipoolest hitiks. Need muutusid nii populaarseteks, et suurem osa Hispaania 15. sajandi korgitoodangust läks kompade platvorm­taldade valmistamiseks.