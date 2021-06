Laevade punkerdamine kolib täielikult Tallinna lähiste rannikuvetesse – kui palju Eesti võimud nende laevade tegevusest teavad?

Keskkonnaministeerium on pärast valitsuse 26. aprilli kabinetiistungit jõudnud järeldusele, et Eesti rannikuvetes võib punkerdamine (ehk laevade tankimine) jätkuda ning selleks pole vaja kasutada sadamaid.

Tõsi, neiks tegevusteks valiti välja vaid kaks lahte ja need asuvad vägagi Tallinna lähistel: Naissaare, Kakumäe ja Muraste looduskaitseala vaheline mereala (Tallinn G ja Tallinn (H) ning Muuga laht. Siin on ka juuni esimestel päeval valminud ja viimaseid päevi vastukajasid ootava eelnõu uus versioon .

"Kohalikud omavalitsused ja mereäärne elanikkond ei soovi käitlemist enda rannikuala läheduses, kuid see küsimus on emotsionaalset laadi ega mõjuta kohalike omavalituste asutuste ega riigiasutuste korraldust." leiab keskkonnaministeerium ning märgib, et eelnõul puudub igasugune sotsiaalne ja keskkonnaalane mõju.