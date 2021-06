1940ndad Eestis – õudne kümnend täis arreteerimisi ja küüditamisi

Sõja lõppedes lootsid ka kinnipeetud elu paranemisele. „Meie teadvuses liitusid sõda ja väljasaatmine ühte, sõda tegi väljasaadetute elu raskemaks ning näis, et meie väljasaatmise põhjuseks 1941. aastal oli tollal ettearvatav sõda. Me tahtsime nii mõelda! [---] Kuid läksid mööda päevad, läksid mööda kuud ja lootus sulas. Kõik jäi nii, nagu oli olnud sõjaajal. [---] 1945. aasta kevadest ei saanud halastuse kevadet,“ kirjutas 1941. aastal Kiviõlist küüditatud Vadim Makšejev (snd 1925).

Vägivalla kohalolu ühiskonnas võtab kõnekalt kokku Lääne-Ukrainas käibel olnud fraas: „NSV Liidus jagunevad inimesed kolme kategoorias­se: need, kes olid vangis, need, kes on vangis, ja need, kes pannakse vangi.“