Ravimiamet selgitab uuesti: miks on vajalik teine COVID-19 vaktsiini annus?

Vaktsiinide kliinilistes uuringutes on näidatud, et pärast esimest annust jääb vaktsiini tõhusus tunduvalt madalamaks kui pärast teist annust (ligikaudu 50%). Seega, esimene annus võib anda meile küll kaitse, kuid me ei tea, kui kaua see püsib ja on kindel, et teine vaktsiiniannus tõstab kaitse tõhusust ning vähendab nii raske haigestumise kui ka sümptomaatilise haiguse tekkimise tõenäosust. Samuti on uuringutes näidatud, et mõlema vaktsiiniannuse manustamisel tekkiv kaitse vähendab ka haiguse edasikandumise võimalust.