Alexela lõpetab koostöö Eleportiga ja hakkab looma oma elektriautode laadimise võrgustikku

Alexela tanklates on paiknevad hetkel kolm Eleporti laadijat: kaks asuvad Paiaristi tanklas ehk Tikutopsi kohviku parklas ning kolmas Tallinnas Peterburi tee 77 tanklas, mis avati juba novembris 2019. Kõik need on loomulikult kasutatavad Eleporti ja mitte Alexela mobiiliäpiga, aga nii see enam kauaks ei jää.