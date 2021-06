Proovisõit: Volkswagen Arteon SB

Auto mootor on suhteliselt võimas - tähiste virvarr näeb välja selline: 2.0 TSI OPF 140 kW ehk 190 hj. Automaatkäigukast on 7-käiguline. Kiirenduse näiduks annab see kõik 7,9 sekundit ja maksimumkiiruseks 233/km/h. Kütusekulu on keskmiselt 7,4 liitrit sajale ja kütusepaagi mahutavus koguni 66 l.

Masin on suhteliselt pikk 4,87 meetrit, pagasiruumi mahutavuseks on ülestõstetud tagumiste istmete seljatugede korral 565 l ja allalastuna 1632 l - korralik „tantsusaal", mille pinnaga ei oska esimese ehmatusega midagi pealegi hakata - aga küll teadjad oskavad.

Kroomitud disainielementidega ei ole selle suhteliselt lameda katusega auto disainis kokku hoitud, neid leiab nii esiosas laia radiaatorivõre näol, külgedel peeglite ja uste all, tagaosas kui sisemusess. Tulesid tähistab loomulikult kolmetäheline lühend LED, mis taga ka erilise ruumilise efektiga ning kus taga- ja pidurdustuled efektselt vahetuvad. Auto esiosa ilme on saksa autodele omaselt isegi kurjavõitu.

Juhiabisüsteemide arengult on Volkswagen minu hinnangul pika sammu teistest ees ning olulisemad selle komponendid on kasutusel ka selles masinas. Pean eelkõige silmas põhivarustuses olevaid adaptiivseid süsteeme, mis kombineerivad kokku teedekaardi andmed reaalsete liiklusolude ja eessõitvate autode käitumisega ning reguleerivad sellest lähtuvalt kiirust ja auto paiknemist. Adaptiivne püsikiirusehoidja koos Stop&Go funktsiooniga on selles komplektis niikuinii. Lisaks muidugi rajalhoidja, laupkokkupõrke ärahoidja, pimenurgaandurid, parkimisabilahendused jne jne.

Kliimaseade on autol juba standardvarustuses 3-tsooniline, kaks esimest võivad olla nii sünkroonis kui ilma. Puutetundlik ja lähedusanduriga varstatud TFT-ekraan on autol koguni 20,3-sentimeetrise diagonaaliga. Näidikuplokile saab kuvama panna ka kaardi ning kiirus ja muu info liigub sel korral ekraani servadele. Võimalusel tasub kindlasti võtta nahkkattega istmed, nende mugavus tasub end pikas perspektiivis kindlasti ära.