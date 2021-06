Tartu ülikooli teadustöö: homoseksuaalne sättumus ja kristlik identiteet ei ole konfliktis

Viimastel aastatel on teravad vaidlused kooseluseaduse teemal olnud korduvalt Eesti ühiskondliku debati osaks ning planeeritud on ka abielureferendumi korraldamist. Sõna on võtnud nii ilmalik üldsus kui ka kirikute esindajad.

Sealjuures on kirikute (eesotsas EELK-ga) ametlik arvamus jäänud samaks, mis Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) 2008. aastal oma seisukohavõtus homoseksuaalsuse küsimuses avaldas – tegemist on patuga. Sellist vaadet põhjendatakse abielu pühalikkusega, mis EKN piiblile tugineva arvamuse järgi on ainult mehe ja naise omavaheline liit ega kehti omasoolistele paaridele.

"Esile on kerkinud aga ka kiriku ametlikule õpetusele vastanduvaid arvamusi – seda nii vaimulike kui ka kristlaste seas," leiab töö autor. "Nendes seisukohtades kaheldakse piibli sõnasõnalises autoriteedis ning rõhutatakse, et kristluse põhisõnum on armastuse kuulutuses. See hõlmab ka samasooliste paaride omavahelise armastuse tunnustamist."

Samuti väidab töö autori kinnitusel moodne piibliteadus, et piiblis esinevad üksikud homoseksuaalset praktikat keelavad kirjakohad ei anna alust üheselt võetava kristliku dogma kujunemisele homoseksuaalse sättumuse, kooselu ja armastuse taunimisel. Rõhutatakse, et piiblit tuleb lugeda tolleaegse kultuurikonteksti valguses, mil puudusid tänapäeva teadusele toetuvad arusaamad inimese seksuaalsusest.

Weber vaatles uurimistöö raames lähemalt nii vastu- kui ka pooltargumente, kajastades kirikukogude ametlikke seisukohavõtte, vaimulike arvamusavaldusi ning ka laiemalt teoloogilises diskursuses toimuvat, ning viis läbi viis intervjuud homoseksuaalsete kristlastega.

"Homoseksuaalseks kristlaseks olemise lood sisaldasid eripalgelisi isiklikke katsumusi, mis algasid sättumuse avastamisest ja kristlaseks saamisest ning lõppesid kahe identiteedi omavahelises integreerumises. Intervjueerimise hetkeks ei näinud ükski neist enam teoloogilist ega moraalset konflikti oma sättumuse ja usulise identiteedi vahel," ütles Weber.