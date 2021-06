VIDEO | Hiina saatis esimese meeskonna oma uude kosmosejaama

Shenzhou-12 missioon on Hiina kosmosejaama ehitamise käigus esimene mehitatud missioon ja kolmas lend 11-st kavandatavast. Tegemist on ka Hiina esimese mehitatud kosmoselennuga ligi viie aasta jooksul.

1998. aastal kosmoseprogrammi värvatud Nie oli lähedal Hiina esimeseks astronaudiks saamisele. See au jäi lõpuks Yang Liweile.

Nüüdne on Nie kolmas lend kosmosesse. 2005. aastal osales ta Hiina esimeses mitme astronaudiga missioonis ja 2013. aastal lennul, mille käigus katsetati põkkumistehnoloogiat.

Meeskonna noorim liige Tang Hongbo on ainus, kes pole varem kosmoses käinud, kuigi teda on selleks 11 aastat välja õpetatud, teatas riiklik meedia.

Kõik kolm on Global Timesi teatel Hiina Kommunistliku Partei liikmed. Märgitakse, et missioon on pühendatud partei sajandale aastapäevale, mida tähistatakse 1. juulil.