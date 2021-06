VIDEO | Estguard 4 Iraagis: milliste ootustega mehed missioonile läksid?

Automaadi testi 3 põhieesmärk oli eelkõige näha võitleja relvakäsitlust, kuid samas näitas see ära ka palju muud olulist, sealhulgas seda, kui vastuvõtlik on võitleja muutustele või erisustele väljaõppes, kuidas ta vastu võtab ja talub kriitikat ning kuidas jaoülema kandidaadid suudavad õpetada ja juhtida.

Raja püstitamiseks ja riiete vahetamiseks andsime taotluslikult liiga vähe aega, et jälgida, kuidas jaoülema kandidaadid mobiliseerivad enda jaoks võõraid kaasvõitlejaid ja kuidas tööd organiseeritakse: kas küsitakse aega juurde ning milline on võitlejate üleüldine motiveeritus, kes võtab initsiatiivi ja kes peidab end nurka.

Tõnu Nurk: „Aeg on läinud väga kiiresti, väljaõpe on huvitav ja uusi teadmisi jagub. Ka meeskond töötab koos hästi – minu pooljaos on inimesed, kes suhtuvad väljaõppesse väga tõsiselt ja võtavad sellest maksimumi. Mehed on väga erineva taustaga, aga tänu ühisele huvile moodustame hea ja tugeva meeskonna. Nädala sees elame kõik koos kasarmus ning jututeemasid jagub peale väljaõppe teisigi.“

Tõnu Nurk, Arvi Roosi ja Sven Eric Tamme – olete treeninud teiste meestega juba ligi neli kuud, kuidas senine aeg on möödunud ning kuidas on läinud meeskonna ühtesulandumine?

Kuidas on kulgenud senine ettevalmistus missiooniks? Kas COVID-19 on mõjutanud ka teie üksuse väljaõpet?

Relvatest tehtud, lasin jaoülematel enda ümber ringkaitse võtta ning andsin kiire lahingukäsu. Võitlejad said teada, et 15 minutit pärast käsu lõppu tuleb neil välja liikuda.

Arvi Roosi: „Minu arvates on treening olnud väga sujuv, põnev ja intensiivne, nii nagu loodetud. Siiani pole pidanud pettuma (muigab). 24 tundi jõusaal ja siis vahepeal veel cardio’t.

Isiksustena oleme kõik väga erinevad, kuid siin on see kaitseliitlase võlu – me tahame seda teha ja seetõttu klapime hästi. Need inimesed, kes meid kokku panid, oskasid seda väga hästi teha – meil on kõigiga väga sujuv koostöö.“

Sven Eric Tamme: „Algus oli nagu ajateenistuses – inimesed tulid üle Eesti kokku ja neid pandi koos töötama. Meie jaol on ühtesulandumine läinud hästi.“

Mis on teie arvates ühtse meeskonna saladus?

T. N.: „Ühine huvi ja eesmärk.“

A. R.: „Usaldus ja suhtlemine – kui ei usaldata, siis ei suhelda ja kui ei suhelda, ei tule ka murekohad välja.“

S. E. T.: „Kõik algab usaldusest ja koostööst.“

Kas olete kursis, milline olukord on praegu Iraagis ning kas see teid ka hirmutab?

A. R.: „Ikka olen kursis, aga miks see peaks hirmutama? See ju samasugune nagu mujal, kus on temperamentsed inimesed. Kartus on ikka, aga hirmu ei tohi tunda, sest kui sa seda tunned, hakkad sa paanitsema ja siis tekivad absurdsed olukorrad, mille sa ise esile kutsud. Aga kartma peab, kui sa ei karda, siis oled hooletu. Sellepärast ma ütlengi, et ma parem ei mõtle sellele, sest kui hakkad mõtlema, siis tekitad endale liigse stressi.“

T. N.: „Kui sa kuuled kedagi, kes ütleb, et ta ei karda üldse, siis mina pigem kardan sellise inimestega missioonile minna, sest ta on teinekord natuke uljas ja kui tal puudub alalhoiuinstinkt, on sellise inimesega hästi keeruline.“

S. E. T.: (muigab) „Elu on seiklus ja seiklema peab. See on nagu turismireis – piirid on praegu kinni ja mida veel paremat teha? Liivane rand ja kaitseliitlased puhkavad Iraagis.“

Mida arvasid lähedased, kui tegite neile teatavaks, et nüüd on minek?

T. N.: „Päris nii ei olnud, et tulin sellise uudisega koju. Missioonile mineku otsus sündis ikka perega koos. Ega keegi rõõmust lakke ei hüppa, aga usun, et on olnud piisavalt pikk aeg harjumiseks.“