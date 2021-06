Ligi 1000 õpetajat said digiõppe eest tunnustuse

„Jagatud tunnustuste põhjal võib öelda, et viimane õppeaasta on olnud suur väljakutse nii õpilastele kui ka lapsevanematele ning tublisid digiõpetajaid kiidetakse palju just vastutulelikkuse, abivalmiduse ja nende võime eest leida üles ja toetada õpilasi, kellele digiõpe enim raskusi valmistas," sõnas Kongo. Ta lisas, et kuigi kiituseid laekus üle ootuste palju, on kindlasti kõik õpetajad, kes digiõpet läbi viisid, väärt tunnustamist.