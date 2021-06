Eesti Raudtee: rongiga saab Haapsallu taas aastal 2026

„Raudtee loodame Haapsallu ja edasi ka Rohukülani välja ehitada nii kiiresti kui võimalik. Eesti Raudtee eesmärgiks on 2021. aastal välja kuulutada kõik projekteerimishanked, mis on vajalikud Haapsalu raudtee taastamiseks aastaks 2026," ütles täna Fortele AS Eesti Raudtee juhatuse liige ja tehnikadirektor Arvo Smiltinš.