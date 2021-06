Uhked fotod: Peugeot esitles Eestis oma seni võimsamaid seeriatootmise autosid

Koguvõimsus 360 hobujõudu, kiirendus nullist sajani 5,2 sekundit, maksimaalne pöördemoment 520 Nm ja 46g C02 heitmeid 100 kilomeetri kohta - need on mudelite kõige olulisemad näitajad.

„Võimsus on saavutatud sisepõlemismootori ja kahe elektrimootori kombineerimisel. Elekter on tark jõuallikas, milles ühinevad võimsus ja efektiivsus. See tagab sõidukile sportautole väärilise kiirenduse, kuid samas ka keskkonnasäästlikkuse," kirjeldas Peugeot Baltikumi tootejuht Randel Schütz.