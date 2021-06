Üllatav uuring: kõrge taustkiirgus seostub väiksema vähiohu ja pikema eluga

See, mida uurijad avastasid, oli üllatav. Tuli välja, et mõlemas soost inimestel, kes elasid kõrgema taustkiirguse-tasemega piirkondades, esines märkimisväärselt vähem kopsu-, kõhunäärme-, käärsoole- ja pärakuvähki.

„Loogiline on eeldada, et eksisteerib ohutu kiirguse lävi, ent see on nähtavasti kõrgem kui loodusliku taustkiirguse tase Ameerika Ühendriikides,“ leiavad nad töö kokkuvõttes.