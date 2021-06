VIDEO | Kas see võib olla opsüsteem Windows 11, mida ametlikult olemaski pole?

Esiteks mainis firma tegevjuht (CEO) Satya Nadella 25. mail, et varsti on Windowsile tulekul viimase aastakümne üks suuremaid uuendusi, mis ka võimaldab arendajatel ja sisuloojatel tõhusamalt raha teenida.

Möödunud nädalal märkasid tehnoloogiahuvilised aga Windows 10 tootelehel märget, et opsüpsteemi Home- ja Pro-väljalasete pensionilesaatmise ajaks on märgitud 14. oktoober 2025. Forte mainis seda esmakordselt 13. juunil oma Facebooki-lehe miniuudises.

See läks otse vastuollu Microsofti kunagiste lubadustega, et 10 jääb viimaseks nn põhiliini-Windowsiks – kuna see hakkab ilmub ja saab täiendusi allalaaditaval kujul, pole seda vaja enam välja vahetada.

Nüüd siis kihab veeb järgmise Windowsi tuleku kõlakatest ja muidugi on inimesed postitanud juba nii pilte kui ka videosid, et kuidas hüpoteetiline Win11 välja näeb.

Esmapilgul tundub, et see on üsna Windows 10 sarnane. Kergesti märgatavad erinevused on nn live tile'ide puudumine stardimenüüs ja widget'ite lisamine sinnasamma, aga ka puhtam töölaua-alariba. Kahjuks pole näha veel uuendatud Windowsi e-poodi, mis peaks Nadella väljahõigatut uskudes rahateenimise kergemaks muutma.