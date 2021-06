Kui nakkavad/tapvad võivad koroonaviiruse tulevased harud üldse olla?

See on õigustatud küsimus, kuna vähemalt kaks haru on osutunud juba oluliselt nakkavamaks kui algupärane variant, mis 2019. aasta lõpus Hiinas Wuhanis oma "võidukäiku" alustas.

Mullu sügisel avastatud Alpha-tüvi (tuntud ka kui UK tüvi, Briti tüvi, B.1.1.7 jt) on eri hinnangutel 40–80% nakkavam kui algne. Mõni kuu hiljem avastatud Delta-tüvi (tuntud ka kui India tüvi, B.1.617.2 jt) on vähemalt sama nakkav kui Alpha.