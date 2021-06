Uus koroonatüvi tõstab pead: ülinakkava deltatüve osakaal kasvas Eestis nädalaga 25 protsenti

Eilse seisuga on Eestis sekveneeritud kokku 7033 koroonaviiruse proovi. Valdava osa neist – ehk 5000 juhtu – moodustavad jätkuvalt alfa- ehk UK mutatsiooniga viirustüve sisaldavad proovid. Teisel kohal on praegu veel beeta ehk LAV-i tüve juhtumid ning kuuel korral on leitud ka Brasiilia ehk gamma proove.