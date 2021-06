Selgusid veel ühe tunnusega inimesed, keda ei tohi mingil juhul AstaZenecaga vaktsineerida

Komitee hindas kuut kapillaaride lekke sündroomi juhtu, mis tekkisid nelja päeva jooksul pärast Vaxzevriaga vaktsineerimist. Selgus, et enamik juhtudest tekkis naistel. Kolmel juhul oli kapillaaride lekke sündroom vaktsineeritul esinenud ka varasemalt. Üks juht lõppes surmaga, teatas ravimiamet.

Kapillaaride lekke sündroom on väga harva esinev tõsine seisund, mis on tingitud vedeliku lekkest väikestest veresoontest ehk kapillaaridest ning põhjustab peamiselt käte ja jalgade turset, vererõhu langust, vere paksenemist ja albumiini vähesust veres. Ravita jätmisel võib see lõppeda surmaga.